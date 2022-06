Lisatud fotogalerii ⟩ Vaata, kes käisid uut Kummeli Konsumit uudistamas

Muratsis resideeruv Margo kiitis samuti tarbijate ühistu ettevõtmist ja märkis, et Pihtla tee äärde korraliku kaupluse rajamist on oodatud juba pikka aega. Ta märkis, et Kuressaare nn eeslinnades on potentsiaalseid kliente palju, näiteks Muratsi külas on rahvaarv kasvanud alates sellest, kui tema sinna kolis, kuuekümnelt elanikult 360-le.