Autojuhid peavad 15 km/h võrra kiiruse ületamist normaalseks

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et samuti alustati kriminaalmenetlust juhtimisõiguseta autojuhi suhtes, kes 7. juunil oli jälle autot juhtimas, vaatamata sellele, et on juba varasemalt sarnaste tegude eest korduvalt väärteokorras karistatud.

„Kiiruse ületamise eest määrati karistused 29 autojuhile ja patrullpolitseinike valdav tähelepanek on see, et kiiruse ületamine +15 km/h on peatatud autojuhtide arvates nagu loomulik,“ rääkis Antsaar.