JUHTKIRI ⟩ Võidutuli Kuressaarest

Tänavune võidupüha tuleb eelnenutest mõneski mõttes teistmoodi. Ajal, mil Ukrainas käivad verised lahingud vabaduse nimel, adume ehk varasemast paremini, kui suur õnn on olla vaba riigi kodanik. Ning kui suur õnn on vabadus ja rahu. Sest need kaks ei ole enesestmõistetavad. Selle nimel, et rahu ja vabadus kestma jääksid, tuleb meil endil kõvasti vaeva näha.