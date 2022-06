Kuressaares avab uksed üürimaja

Kitsas tn. 16 asuvas üürimajas on 18 korterit, keldrikorrusel on neli hobiruumi ja saunakompleks ning igale korteri üürnikule panipaigad.

Eraettevõtte osa hoone ehitusmaksumusest on 50 protsenti ehk umbes miljon eurot. Teise poole ehk 952 800 eurot on garanteerinud sihtasutus Kredex, kes tegi seda mobiilsetele töötajatele üürielamu ehitamise taotlusvoorust 2018. aastal. Üürimaja omanik on 51-protsendilise osalusega Saaremaa vald ja 49-protsendilise osalusega erainvestorid. Kitsas Kodu 16 OÜ nõukogu esimees on Saaremaa abivallavanem Mikk Tuisk.