Muhu vald võttis vastu Kuivastu sadama laiendamise planeeringu

AS Saarte Liinid plaanib Kuivastu sadama ala seoses reisijate arvu kasvu ja kolmanda parvlaeva liinile lisandumisega laiendada. Osa hoonetest on kavas rekonstrueerida ja täiendada ning osa lammutada. Ühte piirkonda on plaanis koondada sadama sõidukite ja muu hooldustehnika hoiuruumid ning hoone veesõidukite hooldustöödeks ja väikelaevade tootmiseks.