MUHU UUDISSED ⟩ Muhu kihelkonnapäe

Muhus arvatse olavad kena ja kokkuoidev kogukond. Eks ta vist nõnnamuodi änamaste oo kua. Aga mudud oo muhulastel üks irmus ännatu moed. Kui kiegid selja kohe kierab, siis seda kukutse õoma nõnna, et vähä põle. Nina all aetse mudud ui! kui magust juttu. Aga nii pissikses kohtas oo üks ännatu asi viel. Nõuksed seljatakka õomised jõudvad kole nobeste nende inimeste juure, kelle kohta arvatse, et nie ep tohiks sõukstest asidest midad tiada suajagiid. Aga juu sõukest õomist oo just igaspuol, põle paljast Muhus mitte. Ja nõnna võibkid ütelda küll, et änamaste oo meitel tõeste kena ja kokkuoidev kogukond ja Muhu oo üks moekas suar ja munuke kihelkond. Ja sii ep sua kuigid kavva eksin kua olla. Neh, ühel õndsal etkel jõvab igaüks mere jaare välja ju. Sialt pane kuipides rannajaart kaudu aama ja ühekorra ikka mõne tutva kohja piale välja jõvad.