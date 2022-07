Kuulmisbuss tuleb taas Saaremaale

Saaremaa vaegkuuljate ühingu juhatuse liige Eda Põld ütles, et seekord on kuulmisbuss meie maakonnas 29. ja 30. juulil. 29. juulil kell 11–14 saab kuulmist testida Muhu kiriku parklas ja kell 15–19 Orissaare kultuurimaja parklas. 30. juulil kell 11–16 peatub kuulmisbuss Kuressaares Pikk tänav 39 Saaremaa puuetega inimeste koja siseõuel.

Audiogrammi tegemine kuulmisbussis on tasuline ja see maksab 5 eurot, nõustamine ja kuuldeaparaadi hooldus on aga tasuta. Et testimine võimalikult hästi ja tõrgedeta sujuks, on soovitatav eelregistreeruda. Seda saab teha telefonil 5349 0293 või meili teel edapold@hot.ee.