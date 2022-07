VÄRSKE UURING ⟩ Vaata, kellest on Saaremaa tööturul enim puudus ja keda on üle

Kuna Saare maakond on päris tugevalt seotud sesoonsusega, siis on tööpakkumiste arv olnud olnud selle aasta algusest tõusuteel ja saavutas haripunkti aprillis kus ühel kuul lisatud tööpakkumiste arv kuu lõpu seisuga oli 258 töökohta, jaanuaris oli see 122. Enim vabu töökohti on töötlevas tööstuses, hulgi- ja jaekaubanduses ning majutus- ja toitlustuse valdkondades.