HEA PLAAN VÕI UTOOPIA ⟩ Saaremaa gümnaasium katusele võivad kolida mesilased

Kooljuht Ivo Visak u ei ole midagi välistatud, kuid esmalt tuleb välja mõelda, kes neid hooldama hakkab ning kas õpilased ise on sellest huvitatud. Eelkõige viidaks projekt ellu ikkagi õppetöö eesmärgil.

Mesilaste katusel linnamajade katustel pidamine ei ole midagi uut. Kuressaareski on mesilased näiteks Gospa katusel ning Tallinnas kesklinnas isegi LHV panga tornmaja katusel. Mesinik Ergo Oolup usub, et ka Saaremaa gümnaasiumi puhul võib korraliku plaani olemasuolul projekt teoks saada. See tooks kasu ka õpilastele, kuna neile tuleks loodus seeläbi lähemale.