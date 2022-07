MUHU UUDISSED ⟩ Kopli Ülo olli vali mies

Kuskil mualt läks ühna lugu segamini. Et tiada olli, et teestest änam tihasse juttu Lõetsast ja Tupenurmest, siis nõnna kut arvata olligid, nendest küladest tuldi ühna perete kaupa. Ma kuulasi neid kahte, Helerini ja Heinot, ja mõtlesi isekeskis, et näädsa, nõnna sie muhulaste pärand ep kao küll kuskile. Nende kahe vahele mahutab mureta ää terve kaks inimpõlve. Ja et oo neid, kis tiadavad ja neid, kis tahtvad tiada ja neid, kis kõike kirja panna viisivad, siis meitel, muhulastel, oo ikka kole easte vädan küll.