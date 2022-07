Mälestiseks olemise lõpetamisel kohaldub nende seni mälestistena registris olnud objektide suhtes edaspidi sõjahaudade kaitse seadus, mille alusel on tagatud riikliku kaitse jätkumine.

Muinsuskaitseameti peadirektor Liisa-Ly Pakosta ütles rahvusringhäälingule, et sõjahaudade muinsuskaitse alt välja arvamine, mille amet sel nädalal algatas, on pelgalt tehniline töö. “2007. aastal vastu võetud sõjahaudade seadus määratleb ära riikliku kaitse prioriteetsuse. Sõjahaudade kaitset korraldab kaitseministeerium. Ja muinsuskaitseameti käest ei pea isegi luba küsima. Ehk kogu võim selles asjas on nii ehk naa kaitseministeeriumi käes,” ütles Pakosta.