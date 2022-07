Alexela ostab Saaremaa vallalt tankla laiendamiseks maad

„See on meie tankla kõrval olev väike maajupp. Kuna kavas on pikemas plaanis tanklahoonet veidi rekonstrueerida, siis arvatavasti rajame sinna mõne lisa parkimiskoha ning autodele manööverdusala,” ütles BNSile AS Alexela ehitusjuht Taavi Lüütsepp.

"Senimaani oleme Saaremaal olnud Orissaares ja teame, et Kuressaares, kus on meil automaattankla, on kliendid meid pikalt just kaubanduse ja kiirtoidu osas oodanud. Soovime oma klientidele lähemal olla ja kõnealune täiendav maatükk võimaldaks meil projekteerida ja ehitada Kuressaarde kohvik-poe ja pakkuda neid teenuseid ja tooteid, mida meilt on sinna ammu oodatud," lisas Alexela kommunikatsioonijuht Marit Liik.