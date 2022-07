Esmaspäeval liigub merelt Eesti kohale kitsuke kõrgrõhuvöönd, kuid õhus on niiskust ja nii sajab hoovihma öösel kohati, päeval laialdaselt. Puhub valdavalt nõrk põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 12..17°C, päeval 19..24°C.

Teisipäeval on Eestis kohal kõrgrõhuhari, kuid mis juba pärastlõunal on sunnitud saartelt eemalduma sinna jõudva aktiivse madalrõhuala kaguserva ees. Öö ja suurem osa päevast on olulise sajuta, kuid pärastlõunal sajab saartel vihma, on äikest. Tuul pöördub kagusse ja veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17,°C, päeval 20..26°C.