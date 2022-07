Saaremaa vald küsib urnimatuseks Vilsandil nõu siseministeeriumilt

Vaatamata sellele, et sinna on surnuid maetud, ei ole valla teada ametlikku kalmistut Vilsandil kunagi olnud. Kinnitamata andmetel maeti sinna surnuid viimati 1944. aastal. Vilsandi saarel surnud inimesi maeti peamiselt Saaremaale Kihelkonna kalmistule, kohapealsed matmised viidi läbi ainult põhjusel, et surnuid ei saadud saarelt ära viia.