Kuressaare lossi vallikraavis soovitakse filmida prantslaste seiklussarja

Timecode’i esindaja Lauri Levo selgitab, et nad on filmimas populaarset Prantsusmaa seiklussarja "Foeterien", kus neli kaheliikmelist võistkonda seiklevad mööda Lätit ja Eestist ning lahendaval teekonnal mitmeid ülesandeid.

„Kuressaare lossihoovi tiigis võtavad kõik meeskonnad endale kuursaali juurest aerupaadid ning lähevad sellega ümbrikuid otsima,“ selgitab Levo vallale saadetud avalduses. Mainitud ümbrikud on peidetud tiigi sildade külge. „Kui ülesanne on täidetud, tuuakse paadid kaldale ning sellega on filmimine läbi,“ kinnitab Levo.