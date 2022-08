MUHU UUDISSED ⟩ Laseb nüid toidul vaoda

Ja tunaoome omingu kellu kahestteistmest tuleb Manala Katrin Liiva roamatukoguse oma “Külmkingauurija” roamatust riakima ja kindlasti muustkist elust-olust ja omadest roamatutest. Neid taal oo ikka kohe kena robikond välja antud. Katrin oo kole nobe sulejuosuga ja ta roamatumi oo kena lahe lugeda kua. Siuh-vilks! ja läbi. Neh, Katriniga tuleb mool ikka miele, et ep tasu kooliaegas kellegid kallal jõhvitseda. Vuata nõuksed, kis oo sedaviisi teestest kõrvale lükatud, jätvad änamaste nõuksed ännatused easte miele. Ja kasuvad suureks ja siis oo ühel õndsal pääval nie ännatused puhas kuskil televiisuris või roamatus või koguniste laulu sihes. Ja katsu siis maiku! Aga kui nüid “Külmkingauurija” juure uiest tagasi tulla, siis sialgid olli tutvaid paiku ja sündmusi küll ning viel. Ja et nie oo Katrini roamatute sisse soan, siis sii oo ikka jälle süid kua sellel jutul, mis ma just põrm aega tagasi reaksi.