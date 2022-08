MUHU UUDISSED ⟩ Nobesid jalgu!

Ikka terit neh! Ja kena keik! Ei miks ta põle siis kena, kui suardlased Maasilinna pial muhulasi mängvad. Kohe kolmel õhtal järjest – eilsest kuni oomseni. Mineva sui mängsid kua. Aga ikka oo ju nõuksi, kis oma vuadatatahtmisega iljaks jähid. Neh, ja mõni tahaks mudud kohe mitmel korral nähe. Nõnna et neh, nüid suab. Piletime müiasse Orisare ja Tornimäe rahvamajades. Tüki nimi oogid kohe "Kena keik!", Smuuli juttudest kokku pantud. Sellest, kuidas suarerahvas ülemual pidus köis. Suab nalju ja laulu ja tantsi ja just kõiki asju. Ja tükid akkavad Maasilinna pial pihta kellu seitsmest. Neh ja et asi ikka tõesem oleks, siis oo suardlaste kõrvas ühna mitmid muhulasi kua lavalaudadel nähe.