Rena Kivilo Kuressaarest otsustas eile Saaremaale kolida. ''See on positiivne asi olnud. Ma olen tegelt Saaremaalt pärit, aga me elasime Keilas kaheksa aastat. Nüüd tundus selline õige hetk, et tagasi tulla. Seda hakkamegi nüüd tähistama. Poisid lähevad sügisest kooli siin ja ma tahan, et mu lapsed saaksid tunda ja kogeda sama lapsepõlve, kui minul oli.