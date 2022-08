Teisipäeval tuleb kagu poolt soojale lisa. Õhtu poole on ka üksikute vihmahoogude ja äikese võimalus. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur langeb öösel 15°C lähedale, päeval tõuseb 27..32°C-ni.

Kolmapäeval lisandub niikust meie õhuruumi. Öösel lisandub pilvi ja pärast keskööd on üksikuid sajuhooge, hommikul ja ennelõunal laialdasemalt, aga enam Eesti läänetiivas. Idakaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur langeb öösel 15°C lähedale, päeval tõuseb 27..31°C-ni, tuulele avatud rannikul on värskem.