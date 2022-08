VIDEO ⟩ Kuressaare kesklinna noortekabinetist saab nõu, tuge ja teadmisi

Sellega, et noortekabinet oleks hubasem ja haigla interjöörist võimalikult erinev, on arvestatud ka ruumi kujundamisel.

Pisikesest kott-toolidega eestoast-ooteruumist pääseb avarasse tuppa, kuhu on pastelsetes toonides sisustuse asemel valitud erksavärviline mööbel. Kabineti välisustel ja seintel köidab pilku temaatiline humoorikas graafika – autoriks Krõõt Kukkur.

Imetamisnõustamisele tulnud emade ja beebide jaoks on kabinetis mugav tool. Samuti on olemas kõik vajalik, et titt toita, mähkida ja kaaluda.