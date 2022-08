MUHU UUDISSED ⟩ Muhulastelt ukrainlastele

Muhulased rügavad sii kahe väena vahel sui läbi nii irmpsast tüöd tiha, et aga suaks miskil moel talve jälle üle elatud. Raha põle muhulastel eluaegaskid palju käe oln. Ja ehkkid Ukrainamual võib neid paljast üksikuid olla, kis Muhust midad tiadvad, siis ometiks tahaks muhulased Ukrainamuad piskugagid toeta, sest sõda oo kole. Sõda tapab inimesed ää ja tieb suured linnad muatasa. Kui natusse nende ukrainlaste piale mõtelda, siis oo omal kohe kergem. Neh, et mis meitel sii viga. Tuhlis tuleb põllalt, süönuks ikka suab. Mehed-pojad oo kodu ja pommid ep lenna piakohtas.

Muhulastele oo antud kerged tansijalad ja nobed näpud oo muhulastel ju nii ehk nii. Nõukstega suab pilligid mänga, misega peenemad näputüöd tihasse. Ja mudud oo muhulastel tulisema vägev laulujaal. Kohe nii vägev, et muhulased isegid riakivad lauldes. Sedaviisi ülemuarahvas ütleb igatahes.

Vuastal 2015 olli muhulastel äda käe, es suan miskil moel raha kokku, et omale laululava ehita. Ja siis tullid muhulased igast Eestimoa otsast ja andsid Liival kontserdi, et suaks raha tienida. Ja nüid oo muhulased ise akkajad ja omasid mõjalt kampa kutsun, et suaks Ukrainamuad piskugagid toeta. Pilet maksab 10 eurut ja alla 18-vuastastele 5 eurut ja lasteaa-iidsed tuiud suavad muedu. Aga kis tahab ikka rohkem raha Ukrainamuale anneta, siis seda suab kua. Pajuks ep lähä nendel ometiks. Tulge, kulla munuksed, kuulama ja vuatama! Ja teite piskust oo suur abi! Uskuge mind! Näeme pühabe õhta Liiva linnas!