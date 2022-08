VIDEO JA GALERII ⟩ Kliimaaktivistid tegid Roomassaare sadamas tsirkust

Lavastuse “Ripples” lavastajaks on Hanne Friis (Taani), kes on projektis ühendatud kõrge kvaliteediga etenduskunstid, reaalse tegevusega kliimakriisi vastu. Acting for Climate artistid on kombineerinud kaasaegse tsirkuse, füüsilise teateri, tantsu, muusika ja jutuvestmise, et anda edasi lootuse narratiivi.