Teisipäeval õhurõhk veidi tõuseb ja kujuneva kõrgema õhurõhuga foonil on öösel üksikuid sajuhooge Eesti idapoolses osas, hommikul laialdasemalt Lääne-Eestis, on äikeseoht. Samal ajal ida pool tõmbub taevas selgemaks. Tuul pöördub idakaarde ja on nõrk.