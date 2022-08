JUHTKIRI ⟩ Hoidugem seatempude eest

Kuressaare linn asubki looduses. Poolteist kilomeetrit ükskõik mis punktist ja olemegi looduskeskkonnas, kus teadupoolest elavad ka metssead. Kuna sügisel on üsna paljudel inimestel kombeks oma liigseid või riknenud aiasaadusi linnaserva puude alla poetada, pole ime, et loomad linna kipuvad.

Tänapäeval on kõigil kaamera kaasas ning kõikvõimalikud huvitavad asjad pildistatakse või filmitakse üles. Nii ka linnas traaviv metsanotsu. Tasub aga meeles pidada, et lõppeks on metssiga metsloom, mitte sõbralik kodune minisiga, keda mõned koera asemel peavad. Metslooma käitumine aga on ettearvamatu ja siga võib olla hullupööra kiire. Seega maksab olla ettevaatlik ning haruldase külalise jäädvustamisega mitte liiale minna. Muidu võib langeda seatembu ohvriks.