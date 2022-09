MUHU UUDISSED ⟩ Sui oo otsas, olge rahul!

Nüidseks oo sest Ukraina kontserdist küll juba ühna jupp aega müödas… Aga juu siis olli nii vägev, et tasub siiamuani teist viel meenuta. Aga igatahes olli kena! Kohe väga kena! Ühna külmavärinad tullid mitmel korral piale. Vuata just nii võemas olli. Mudud, kis põle ise köin, see ep sua sest tundest aru kua. Ja siis oo just oma süi. Mudud neh, omal olli uhke tunne, et sai piskuga neid ädalisi abista. Ja Muhu jooksu kohta kua viel niipaljukest takkajärgi, et nüid suab valla kodulehe pialt pilta ja tulemusi nähe. Sial oo muidkid pilta üles riputatud. Nendest sündmustest, mis sui oln oo.