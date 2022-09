Kinnistul paikneb kahekorruseline hoone (ehitisregistri kood 120266374, suletud netopind 238 m², kandevosad (puit) rahuldavas seisukorras, hoone on seisnud pikalt kasutuseta, on amortiseerunud – vajab rekonstrueerimist, elektrivarustuse kehtiv liitumispunkt on olemas, kanalisatsioonivõrk puudub, kinnistul on puurkaev, seisukord teadmata).