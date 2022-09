Uue parvlaeva kontseptsiooni töötab välja Soome ettevõte

"Hanke käigus nägime projekti selles etapis suurt huvi koostöö vastu oma ala juhtivate ja kogenud projekteerimisbüroode poolt nii Eestist kui välismaalt. Usume, et koostöö Deltamarin Ltd-ga saab olema pädev ja mitmekülgne," ütles Transpordiameti laevaehitusprojekti juht Valentin Bratkov.

Lepingupartner Deltamarin Ltd omab 30-aastast kogemust laevade projekteerimises ja nende klientide seas on sellised tuntud ettevõtted nagu AS Tallink Group, Stena Line, DFDS, Viking Line ja teised.