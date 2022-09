Nädalalõpp tuleb väga jahe, ent päikseline

Reedel on kõrgrõhkkonna mõju tugevam ja ilm sajuta. Edela poolt survet avaldava madalrõhuala mõjul muutub kagutuul, põhjarannikul ka idakaare tuul pisut tugevamaks. Öö on laialdaselt selge taevaga ja väga jahe ning mitmel pool tekib hall ja udu. Päeval on nii päikesepaistet kui ka hajuvaid pilvelaamu. Õhusoe kerkib 13..16°C-ni.

Laupäeval ja pühapäeval kulgeb üle Läänemere ümbruse kõrgrõhuvöönd ja hoiab sajud meist eemal. Tuul on nõrk, rannikul mõõdukas. Ööd on selged, kohati madalate pilvelaamadega ning hallaoht püsib jätkuvalt suur. Päeval on nii päikest kui ka pilvi, aga ilm on sajuta. Päevasoe on 13..18°C piires.