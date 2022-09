VISIOONIVIDEO ⟩ Selline hakkab välja nägema Kuressaare peatänav pärast remonti

Lõunapoolsel küljel paiknevat kõnniteeala on võimalikult palju laiendatud.

Piki tänava äärt lisatakse istepinke, mis mõjuvad puhvri ja füüsilise tõkkena sõidutee ja jalakäigutee vahel, et anda eelised jalakäijatele ja ratturitele ohutumaks liiklemiseks.

Sõidutee kitsamaks

Kuressaare linnatänavad on seni üsna ebamugavad jalgratturitele just eritasapindade ja sidusate ühenduste puudumise tõttu. Nüüd saavad kergliiklejad mugava liikumistee ühes tasapinnas.

Puuderivi asukoha muutmisega on võimalik paigutada sõidutee Torni tänava ristmiku suhtes soodsamalt.

Tallinna ja Torni tänavate ristmikul on peateeks 90 kraadise nurgaga Tallinna–Torni suund. Teeandekohustusega kõrvalteeks on Tallinna tänava kesklinnapoolne haru. Olemasoleva ristmiku geomeetria seda liikluskorraldust ei toeta ja seetõttu esineb seal tihti palju segadust ja liiklusohtlikke olukordi.

Projekteeritud lahenduse eesmärgiks on viia ristmiku geomeetria liikluskorraldusega kooskõlla ja rõhutada paremini peatee suunda Tallinna tänavalt Torni tänavale.

Vastupidiselt olemasolevale olukorrale suunatakse projekteeritud lahenduses Tallinna tänavalt ristmikule läheneja sujuvalt põhirajale, milleks on Tallinn–Torni suund, ning lisarajale saamiseks, milleks on Tallinn–Lossi suund, tuleb sooritada eraldi manööver.

Asfalt ja sillutis

Tallinna tänava kesklinnapoolne haru on pööratud peatee suhtes võimalikult risti, et rõhutada selle kõrvaltee olemust. Torni ja Tallinna tänavate ristmiku keerulise liikluskorralduse tõttu viiakse ülekäigurajad ristmikust kaugemale. See võimaldab juhtidel enne ülekäigurajani jõudmist manöövrid lõpetada ja väheneb võimalus jalakäijaid mitte märgata.