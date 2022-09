Täna on Õunakohvikute päev ⟩ Õunakohvikud on maitsetelt värsked ja magusad kui ladvaõunad

Õunakohvikud täidavad korraga mitut eesmärki. Kõigepealt loovad nad elevust neile, kes avavad selleks üheks pühapäevaks päris oma kohviku. Väljakutseid ja küsimusi on piisavalt: mida head-paremat oma menüüs pakkuda, kui paljude külalistega arvestada ning kuidas luua tujuküllane ja õdus meeleolu? Külalised seevastu saavad avastada hubaseid hoove, nautida hoole ja armastusega lihvitud maitseid ning tutvuda uute inimestega. Pealegi on see sügisese pühapäeva veetmiseks igati eksklusiivne võimalus, sest terve aasta jooksul on Õunakohvikud avatud vaid sel ühel erilisel päeval.