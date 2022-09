AIVAR VIIDIK ⟩ Keskkonnaminister tahab saarte kalurid tööta jätta?

Nimelt saatis keskkonnaministeerium minister Madis Kallase allkirjaga kooskõlastusringile valitsuse määruse eelnõu, mille eesmärk on vähendada kutseliste kalurite püügivahendeid järgmisel aastal 15 protsenti. Lisaks levib visalt kuuldus, et sellega asi ei piirdu, vaid ületuleval aastal oleks vähendus veel 15 protsenti ja edasi vajadusel veelgi.

Eelnõu ajend on Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi (TÜ EMI) töö "Eesti kalandussektori riikliku töökava täitmine 2022.–2024. aastal". Selle tänavuse vahearuande lõppjäreldustes on välja toodud, et rannakalanduse püügivõimsus ehk kaluri kalapüügiloa alusel kasutada lubatud püüniste piirarv ei ole varude suurusega kooskõlas ning kalavarude seis on paljudes rannikupiirkondades ja paljude kalaliikide puhul kesine. Ühtlasi seisab aruandes, et kindlasti ei tohi püügikoormust kuskil suurendada.