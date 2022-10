Hariduse koolil tuleb uus ehitushange

Abivallavanem Liis Lepiku sõnul tuleb teha uus hange, kuna praegune leping ei võimalda maksta lisaraha, mida volikogu on valitsusel lubanud teha. Lepingu lõpetamine senise ehitaja Megaron-E-ga on vormistamisel ja see lõpeb eeldatavalt kuu lõpus.