Koolihoone renoveerija võib saada leppetrahvi

Saaremaa vallavalitsuse kommunikatsiooni peaspetsialisti Risto Kaljuste sõnul peab koolihoone n-ö karp kinni-valmidus praegu kehtiva tööde ajagraafiku kohaselt olema saavutatud hiljemalt 31. oktoobriks. See on vajalik, et koolihoone oleks hilissügiseks ja talviseks ajaks kindlalt ette valmistatud.