JUHTKIRI ⟩ Silmi avav kogemus

Kui paljud tervetest inimestest, kel kõndimisega mingeid muresid pole, teavad, milline on liikumisraskustega kaaskodanike elu? Need, kes lippavad trepist vaevata üles, ei pruugi isegi mõelda, et needsamad astmed võivad olla lausa ületamatu takistus ratastoolis või karkude abil liikujaile.