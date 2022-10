JUHTKIRI ⟩ Kõige tähtsam on tahe tööd teha

Eestis on kvalifikatsiooninõuded paljudel aladel teistsugused kui Ukrainas. Samuti on meil enamikes ametites vajalik eesti keele oskus. Need on peamised põhjused, miks paljudel sõjapõgenikel on vabade töökohtade hulgast valida vähem kui nende haridustase või varasem töökogemus kodumaal seda võimaldaks. Niisugune on paratamatus, millega tuleb leppida, kui tahad rohkemat kui üksnes kuidagiviisi ära elada. Kuna siin mere taga on võõrriigi kodanikele sobivad töökohti vaid piiratud hulk, ei saa väga pirtsutada.