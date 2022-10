MUHU UUDISSED ⟩ Pidu pietse nõnna kut muiste!

Neh, kõege vanamaks suab roamatukogu, kis piab 135-vuastast juubelid. Vuata ikka kui kavva juba muhulased oo roamatumi lugen! Sur tark rahvas, midad põle ütelda! Neh ja kuolimaja ise suab 115. Et üiaks jälle korra, et sur tark rahvas! Nõnna pitkalt juba kuolipinkisid nühkin. Iseenesest kauemgid viel, sest Hellamoal oo kuoliaridust antud juba vuastast 1850.

Et mis siis pakutse ja mis laanis oo? Neh tort oo kindlaste. Ja siis oo igatsugu tervitusi ja etteasteid. Ikkagid kolm juubilari ju ühekorraga. Nõnna et arvata oo, et tervitusi tuleb ikka üksjägu. Ja nagu ma juba ütlesi – lähäb tansiks. Muusikad teeb Siin Me Oleme.