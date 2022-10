Negatiivsete mõttemustrite ja emotsioonide vabastamine Biofeedbacki teraapia abil

Need programmid käivituvad automaatselt – ehk me ei teadvusta neid –, juhtides meie otsuseid ja käitumist ning kujundades seeläbi meie elu. Näiteks on üks sagedasemaid programme puuduse tunne, mida oleme endale tahtmatult programmeerinud ja mis meie elu olulisel määral mõjutab. See on alateadlik piirav uskumus nagu näiteks: ta on minust targem; ta on minust ilusam; ta on minust rikkam jne.