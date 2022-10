Kuhu jäi noor Päts?

Aga oma silm on kuningas. Nii võtsingi pühapäeval ette retke uurimaks Pätsi pead lähemalt. Kaugematest maadest tuleb mõnikord kirjutada, ilma et oleks võimalik neis käia, aga korralik ajakirjanik läheb ikka võimalusel kohale.

Tegelikkuses näeb pea parem välja kui pildil. Pea tegijail on jätkunud oidu tekitada lisaks skulptuurile Estonia taha ka väike kogunemiskoht, kus on olemas Tallinna kesklinnas muidu nii haruldased pingid. Sestap võib loota, et kui Pätsi peast ei kujune ilmtingimata koht, kuhu jõuavad noored abiellujad (meenutage Russalkat), siis suure tõenäosusega lepitakse Pätsi pea juures tulevikus kokku kohtumisi. Seal annaks teha ka väiksemaid meeleavaldusi.