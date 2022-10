TERVIS ⟩ Pisike nääre, mis mässab hormoonide ja kehakaaluga

Kilpnäärme olemasolu tunneme näiteks siis, kui akuutse stressi olukorras tekib tunne, et tükk on kurgus. Räägitakse, et kuna verevarustus kilpnäärmes suureneb, avaldab see kurgupiirkonnale suuremat survet ning võibki tekitada ebamugavalt lämmatava tunde. Kuid seni, kuni kilpnääre töötab nii, nagu see töötama peab, ei pruugi me seda siiski tähelegi panna. Vaikselt omaette toimetades kontrollib ta lisaks ainevahetusele ka temperatuuriregulatsiooni, inimese erksust ja meeleolu ning toodab kilpnäärmehormoone, millest tähtsamad on T3 ehk trijoodtüroniin ja T4 ehk türoksiin.