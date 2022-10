MAAILM ⟩ Ambitsioonikas pragmaatik – Rishi Sunaki naasmine suurde poliitikasse

42-aastane Rishi Sunak on ajaloos esimene India päritolu Briti peaminister, samas on ta ka esimene Briti valitsusjuht, kel on ärijuhtimise magistrikraad, jätkab FT. Analüütikud kahtlevad aga, kas ta ikka suudab edukalt juhtida riiki pärast tema eelkäijate tehtud ränkraskeid eksisamme.