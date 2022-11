Saaremaa loobus seirekomitee liikme kohast

Saaremaa vallavalitsus esitas märtsis seirekomitee liikmeks valla arendusnõuniku Jaanika Tiitsoni. Tiitsoni sõnul on poole aasta jooksul selgunud, et seirekomitee liikme koormus on suur ja koosolekutel osalemine eeldab lähetustes käimist, mistõttu ei ole tal seda võimalik valla arendusnõuniku töö kõrvalt teha.