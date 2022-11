Öun Drinks sai rahvusvahelise toiduohutuse sertifikaadi

Ettevõtte ekspordi osakaal kogukäibest on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 23 protsendini, teatas Öun Drinks. "FSSC 22000 sertifikaat suurendab meie usaldusväärsust nii kodu- kui eksportturgudel ja annab klientidele kindluse, et toodete ohutus on tagatud. Eelkõige aitab see aga avada uksi välisturgudel, kuhu väiketootjatel on pahatihti keerulisem läbi murda," ütles ettevõtte tegevjuht Ainar Sepp.