LAHINGUPAIK JA HAUATÄHISED: Tehumardi mälestussammast on aastakümneid peetud Saaremaa tuntuimaks hauatähiseks.

Vald soovib leida järgmiseks aastaks lahendused punamonumentide jaoks, hetkel on kokku on kaardistatud 56 punamonumenti, millest kuus on juba likvideeritud.