FOTOGALERII ⟩ Peaminister Kaja Kallas Kuressaare haiglas ja Kaitseliidu Saaremaa malevas

Kadi raadiole antud intervjuus rääkis Kaja Kallas keerulistest aegadest ja lisas, et me tuleme nendest tugevamana välja. Praeguse koalitsiooni tervise kohta ütles ta, et meeleolu on töine, aga kindlasti hakkame peagi kõik nägema rohkem võitlust ja teki oma poole rebimist. "Lihtsalt sellel põhjusel, et valimised on tulemas."