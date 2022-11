MUHU UUDISSED ⟩ Viel üks kuolivuasta akkab pihta

Ikka terit neh! Ilmatuma kena oo tiada, et uusi muhulasi oo jälle robinal juure tuln. Ja mitte paljast, et oo siia elama kolin. Neid oo juure sündin kua. Ja nõuksi pissiksi munukseid kutsutse nüid emade ja isadega seltsis riede keskomingust lasteaida piduse. Et suavad omad lussikad ja pätipuarid kätte jälle.