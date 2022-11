Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Ainar Sepp rääkis Äripäeva raadiole, et toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat FSSC 22000 on üldtuntud rahvusvaheline standard, mis kinnitab, et meid saavad usaldada nii partnerid kui kliendid kõikjal maailmas.