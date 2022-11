JUHTKIRI ⟩ Salajane küsimus

Saaremaa valla üldplaneeringule anti start aastal 2018. Lehelugudes kirjutati, et tegu on mammutprotsessiga, mis kindlasti on ka tõsi, sest selle dokumendiga pannakse paika mängureeglid planeerimises ja ruumis meie ümber. Valmima pidi see 2021, kuid praeguse seisuga ei näe valla üldplaneering ilmavalgust enne 2023. aastat.