Siis oo jälle mureta

Ojab kenaste kõik karjaarud ja metsaalused okurootis ja kambritagused kua. Neh, ja mudud suab lambavillast tulist ead lõnga. Siis oo jälle mureta, suab tüki aega sokka pöövita ja otsevarrast aada ja kenasid keerukordasid kua tiha, kui tahtmist ja viisimist oo. Ja paerguse energiakriisi valguses oo just ea kiita, et nie lambanahksed köimad ja abuköötsikas oo tulisema tarblised asjad. Oidvad tüki lekrid ja raha kokku. Sest neh, nii moekaid ja sooje asju ep sua misestkid muust kut just lambanahast.