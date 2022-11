Vallakunstnik Reta Lall kirjutab vallalehes Saaremaa Teataja, et temal on algusest peale olnud idee ühendada linna ja ülejäänud valla kaunistused – olgu selleks siis mingi korduv sümbol või element, mis võiks rõõmustada silma üle Saaremaa. "Soovisin tuua jõulukaunistustesse ka väheke värvi. Tundsin, et neisse sobib rohelise ja kuldse kombinatsioon – need värvid esindavad soojust ja kodust meeleolu."