JUHTKIRI ⟩ Eksamilatt jäi peale

Statistikat vaadates ei tasu unustada, et puude taga on ka mets. Esiteks olid esimese lennu lõpetajad ikkagi veel suures osas Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Kuressaare gümnaasiumi taustaga ning sealt saadud teadmised mängisid ka tulemuses suurt rolli. Oma osa punktiskoorides on ka kohanemisel uue kooliga.